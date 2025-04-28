В Канаде начинаются досрочные выборы в нижнюю палату парламента

28 апреля в Канаде пройдут досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В стране шесть часовых поясов, поэтому избирательные участки откроются в разное время. Первые итоги выборов появятся во вторник после 00:02 мск. Перед выборами число мест в палате общин увеличилось с 338 до 343. Основная борьба развернется между четырьмя партиями.

Последние предвыборные опросы показали, что либералы могут получить около 42%, консерваторы - 39%. До начала выборов уже проголосовали более 7,5 млн канадцев. Это примерно на четверть больше, чем на парламентских выборах 2021 года.

15 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп продолжает занимать позицию в поддержку включения Канады в состав Соединенных Штатов. Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы "гораздо лучше" в качестве 51-го штата США.