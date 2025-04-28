На Западе назвали неожиданную фигуру самой влиятельной в команде Трампа

Самым влиятельной влиятельной фигурой в команде президента США Дональда Трампа является глава Административно-бюджетного управления (OMB) США Рассел Воут. Об этом пишет Bloomberg.

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Воута назвали одним из «архитекторов реструктуризации правительства» США и человеком, обладающим уникальным сочетанием «преданности и знания, как на самом деле работает правительство».

Воут известен как соавтор 900-страничного «Проекта 2025», в котором изложена программа консервативных реформ, которые во многом уже начали реализовываться Трампом.

Глава Административно-бюджетного управления США является сторонником так называемой «унитарной теории исполнения» и выступает за существенное наращивание полномочий президента США. Также он является одним из ключевых критиков «глубинного государства» в команде Трампа.

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По данным Bloomberg, одной из задач Воута является организация массовых сокращений бюрократов. При этом его и сотрудников его ведомства называют людьми, готовыми «адски» вольно трактовать законодательство ради сокращений и обладающими достаточной усидчивостью и терпением для того, чтобы довести до конца то, что не получится у DOGE Илона Маска.