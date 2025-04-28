Турецкие военные самолеты заметили летящими в Пакистан

Турецкие военно-транспортные самолеты были зафиксированы на маршруте в Пакистан на фоне эскалации индо-пакистанского конфликта. Об этом свидетельствует данные сервиса Flightradar.

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Согласно сведениями пакистанских инсайдеров, на авиабазе в Исламабаде совершили посадку шесть турецких транспортников C-130 Hercules.

Напряжённость между двумя государствами возросла после кровавого инцидента – теракта – в Кашмире, унёсшего жизни 26 человек. По данным СМИ, 22 апреля 2025 года боевики совершили обстрел группы туристов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди охарактеризовал трагедию как проявление отчаяния покровителей терроризма, стремящихся разрушить регион. Индийские власти пообещали привлечь виновных к ответственности.

Параллельно Пакистан активизировал передислокацию артиллерии к зоне индийской границы: наблюдатели зафиксировали колонны 155-мм самоходных гаубиц SH-15 в 80 км от линии фактического контроля.