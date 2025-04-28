РИА Новости сообщили, новым министром иностранных дел Германии станет Йохан Вадефуль, который ранее занимал пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС.

Уточняется, что недавно он заявлял, что Германия должна поддерживать стремление Украины войти в Североатлантический альянс. Помимо прочего, он сообщал, что население ФРГ может вынести больше, чем кажется, ради противодействия России.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале сообщил, «что в Берлине все политики - под одну копирку».