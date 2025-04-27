Стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа с Зеленским

Третий стул на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Риме предназначался для переводчика, а не французского лидера Эммануэля Макрона.

«Люди ломали головы насчёт того, кому предназначался третий стул. Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — пишет Telegraph со ссылкой на дипломатические источники из Франции.

Ранее сообщалось, что Трамп прогнал французского лидера, когда тот хотел присоединиться к его разговору с Владимиром Зеленским.

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Изначально в зале стояло три стула, а также, помимо Зеленского и Трампа, там находился Макрон. Затем было показано, как Зеленский с Трампом разговаривали, а третьего стула уже не было.