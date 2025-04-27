Папа Франциск перед смертью передал 200 тысяч евро тюрьме для подростков

Папа римский Франциск на последние деньги закрыл ипотеку тюрьмы для подростков
Папа римский Франциск незадолго до кончины пожертвовал свои последние сбережения на сумму 200 тысяч евро на погашение ипотечного займа макаронной фабрики, открытой при тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщило издание The Economist.
— Послание, которое сквозило в положениях Франциска о его уходе, состояло в том, что истинное место его церкви — на обочине общества, — говорится в материале.
Об уходе из жизни 89-летнего папы римского Франциска стало известно 21 апреля. Он скончался от инсульта, который привел к коме и последующей необратимой сердечной недостаточности. В Сети опубликовали последнее фото главы Римско-католической церкви перед смертью. Гроб с телом понтифика 26 апреля опустили в могилу в церкви Богоматери Великой в Риме.
Газета La Stampa сообщила, что наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Римско-католической церкви после кончины Франциска является нынешний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Конклав, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви, начнется в период между 5 и 10 мая.