Шмыгаль заявил о договорённости не засчитывать в сделку по минералам помощь США

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Киев и Вашингтон договорились не засчитывать в сделку по минералам ранее предоставленную США помощь. С таким утверждением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: Договор о минералах не будет учитывать предыдущую помощь США
© CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины

Как сообщает издание «СТРАНА.ua», заявление украинского премьера прозвучало по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

«Достигнута договорённость, что в документ не будет засчитываться помощь, предоставленная до его подписания», — приводятся в сообщении слова Шмыгаля.

Ранее советник по нацбезопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп полон решимости заключить сделку по минералам с Украиной.

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