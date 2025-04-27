"Альтернативу для Германии" могут выселить из штаб-квартиры в Берлине

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может лишиться своей штаб-квартиры в Берлине, владелец помещения подал иск в соответствующий столичный суд. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, осенью 2022 года АдГ подписала три договора с компанией Quercus GmbH об аренде помещения для штаб-квартиры в районе Райниккендорф. Партия арендовала в общей сложности 2 431,7 кв. м в более крупном офисном комплексе, а также 20 парковочных мест. Ежемесячная арендная плата составляет €42 775. Как утверждает Bild, вскоре после заключения соглашений АдГ хотела установить на прилегающей территории мачты с партийными флагами. В то время хозяин помещения категорически запретил любую форму политической рекламы и предупредил об этом арендаторов здания.

6 марта 2025 года австрийский владелец недвижимости Лукас Хуфнагль выдал предписание расторгнуть все договоры аренды без предварительного уведомления.

"В связи с федеральными выборами 2025 года вы организовали большое партийное мероприятие во дворе здания, установили во дворе агитационные палатки и осветили весь фасад здания, в том числе проецируя логотип вашей партии", - отмечается в письме.

"Продолжение действия соглашения об аренде с таким арендатором, который игнорирует все договорные обязательства и все правила хорошего тона, является нарушением права собственности и угрожает имуществу арендодателя", - цитирует Bild письмо о расторжении договора.

АдГ было предложено покинуть помещение до 31 марта 2025 года, но партия осталась и отреагировала ответным посланием. В нем говорится, что арендодатель должен был предвидеть проведение политических мероприятий при подписании договора. Кроме того, АдГ заявила, что освещала лишь небольшую часть фасада здания, а жалоб от других арендаторов и посетителей не поступало.

В качестве компенсации партия предложила выплатить арендодателю €10 тысяч. Компания Quercus GmbH отвергла эту инициативу и обратилась в суд, резюмирует Bild.

АдГ появилась на политической арене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги стали расти именно благодаря теме беженцев. На родине АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.