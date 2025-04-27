ВC Украины принял решение по гражданству Коломойского*

Верховный Суд Украины оставил в силе указ Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года, согласно которому бизнесмен Игорь Коломойский (* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов) утратил гражданство Украины. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Суд решил, что наличие у Коломойского гражданства Израиля, которое он получил в 1995 году, является основанием для прекращения его украинского гражданства. Бизнесмен оспорил указ на основании того, что он постоянно проживал на Украине и не выражал желания выйти из гражданства. Однако суд отверг эти аргументы на основании того, что Коломойский не принял меры для прекращения иностранного гражданства после изменений в законодательстве в 2001 году, когда на Украине запретили иметь двойное гражданство.

В 2015-2019 годах находившийся под контролем Коломойского украинский телеканал "1+1" показывал комедийный сериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил роль школьного учителя, ставшего президентом Украины. Считается, что при содействии Коломойского на фоне успеха этого сериала Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 году.

Коломойский был задержан в сентябре 2023 года по обвинению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. С тех пор он находится в следственном изоляторе. Бизнесмена обвиняют в хищении $700 млн у крупнейшего на Украине Приватбанка, главным акционером которого он был. В 2016 году Приватбанк был национализирован. Информация о том, что Коломойского могли лишить украинского гражданства, появилась в украинских СМИ в 2022 году.