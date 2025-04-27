Российский народ не является врагом для американцев. С таким заявлением выступил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс.

Так бизнесмен прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро пытался в очередной раз выпросить помощь. Политик заявил, что Украина сражается с «врагами» США.

«Русские нам не враги», — ответил на это Сакс.

По словам бизнесмена, Штатам не следовало помогать киевскому режиму в войне с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский хочет воспользоваться мирной инициативой президента США Дональда Трампа для усиления Киева. По мнению министра, попытка Евросоюза превратить переговоры в инструмент помощи Украине — не то, чего хочет глава Белого дома.

Зеленский анонсировал «приближение тишины» для Украины

До этого американский сенатор пожаловался, что Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы российско-украинский конфликт заканчивался.