В США назвали инициатора встречи Зеленского и Трампа в Ватикане

Президент США Дональд Трамп настаивал на личных переговорах с Владимиром Зеленским и «был полон решимости» встретиться с ним на похоронах Папы Римского. Об этом сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, пишет The Telegraph.

Майк Уолтц сказал, что Трамп желал продвинуть вперед переговоры по мирному соглашению по Украине.

«Он был полон решимости поговорить с Зеленским лицом к лицу, поговорить о том, как мы собираемся положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе», — сказал Уолтц о встрече двух лидеров в базилике Святого Петра.

По словам Уолтца, Трамп полон решимости использовать дипломатию, чтобы положить конец конфликту и вести переговоры с обеими сторонами.

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