В США назвали инициатора встречи Зеленского и Трампа в Ватикане

Уолтц заявил, что Трамп настоял на встрече с Зеленским в Ватикане

Майк Габриелян

Президент США Дональд Трамп настаивал на личных переговорах с Владимиром Зеленским и «был полон решимости» встретиться с ним на похоронах Папы Римского. Об этом сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, пишет The Telegraph.

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Майк Уолтц сказал, что Трамп желал продвинуть вперед переговоры по мирному соглашению по Украине.

«Он был полон решимости поговорить с Зеленским лицом к лицу, поговорить о том, как мы собираемся положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе», — сказал Уолтц о встрече двух лидеров в базилике Святого Петра.

По словам Уолтца, Трамп полон решимости использовать дипломатию, чтобы положить конец конфликту и вести переговоры с обеими сторонами.

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«Это было действительно особенное чувство — стоять там в присутствии других мировых лидеров, наблюдающих за тем, как президент Трамп прокладывает путь», — добавил советник Трампа.
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