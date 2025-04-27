В Париже проходит масштабная акция против политики Макрона

В Париже началась организованная партией «Патриоты» масштабная акция против вовлечения Франции в конфликт на Украине, отправки западных войск на поддержку Киева, политики президента республики Эммануэля Макрона в целом. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, демонстрация началась в воскресенье, 27 апреля, в центре Парижа на площади Пале-Рояль.

Участники акции держат национальные флаги Франции, плакаты «Макрон, мы не будем умирать за Украину!», «За мир!», «Единственное решение — это отставка!», выступают против политики французского президента.

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Манифестанты прошли по набережной Сены, миновали Лувр и перешли на другой берег для продолжения протестной акции.

«Это ради мира. Нужно остановить [конфликт]. Слишком много смертей с двух сторон. Это нужно прекратить. Мы ради мира, да здравствует мир», — пояснил один из демонстрантов.

Второй протестующий заметил, что французы не глупые, знают, что действия Макрона направлены на то, чтобы «спрятать свои грязные делишки, свой катастрофический результат».

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона подать в отставку после унижения от главы США Дональда Трампа в Ватикане.