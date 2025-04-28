Китай назвал условия обсуждения пошлин с США

Правительство Китая готово обсуждать с США торговые пошлины. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель КНР в Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве Чэнь Сюй.

"Диалог должен основываться на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде. Что касается американцев, то именно они инициировали весь этот процесс. Таким образом, именно они должны предпринять необходимые шаги для создания правильной основы или атмосферы", - сказал дипломат.

23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой.

Глава Белого дома назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими. 25 апреля Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин звонил ему. Обсуждая тему их разговора, глава Белого дома в контексте торговых отношений между странами сравнил США с "огромным, великолепным магазином, в котором все хотят делать покупки".