Американцы оценили политику Трампа за 100 дней его правления

Президент США Дональд Трамп пытается расширить президентские полномочия. Так считают 64% американцев, участвовавших в последнем опросе телекомпании CBS News и YouGov. Еще 31% уверен, что он ничего не стремится изменить, а 5% считает, что Трамп даже сократил свои возможности в Белом доме.

«Большинство американцев считает, что Трамп пытается расширить полномочия президента, и эту точку зрения в значительной степени продвигают демократы и те, кто не одобряет работу Трампа», — сообщает телеканал.

Большинство американцев также поддерживает ограничение полномочий Трампа на посту президента. Они считают, что он должен работать с Конгрессом над принятием законов (76%).Только 24% полагает, что глава государства может править с помощью собственных указов.

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Большинство (85%) считает, что Трамп должен следовать решению Верховного суда, если оно идет вразрез с требованиями его администрации. За то, чтобы Трамп игнорировал требования суда, высказались 15% респондентов.

Опрос CBS News/YouGov был проведен с национальной репрезентативной выборкой из 2 356 взрослых американцев. Их опросили с 23 по 25 апреля 2025 года.

В конце апреля исполнится 100 дней со дня инаугурации Трампа.