Филиппо назвал символичным «изгнание» Трампом Макрона в Ватикане

Президент США Дональд Трамп «изгнал» лидера Франции Эммануэля Макрона, который пытался присоединиться к его разговору с Владимиром Зеленским в Ватикане. Это стало очень символичным, считает французский политик Флориан Филиппо.

В беседе с RT он отметил, что страны — участницы Европейского союза никогда не искали мира. Макрон же, по словам Филиппо, заинтересован лишь в собственной карьере.

Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме

«Тем, кто абсолютно хочет помешать миру, мы физически преграждаем путь. Я считаю, что то, что произошло вчера в Сан-Пьетро в Риме, было чрезвычайно символичным», — сказал он.

Ранее газета The Sun сообщила, что Трамп прогнал Макрона, попытавшегося присоединиться к его разговору с Зеленским.