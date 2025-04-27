Ирландцы устроили шествие с фото Путина и Трампа

Ирландцы устроили в Дублине шествие против мигрантов с портретами президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, а также ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Об этом пишет Irish Examiner.

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Протестующие прошествовали от Сада памяти мимо здания Генеральной почты и далее к таможне. В марше приняли участие несколько тысяч человек. Оно было приурочено к 109-й годовщине Пасхального восстания 1916 года. В руках у митингующих были плакаты «Жизни ирландцев важны», «Кулок говорит «нет»» и «Ирландия переполнена». Часть участников митинга скандировала лозунги «Уберите их» и «Ирландия для ирландцев».

В акции принял участие лидер Ирландской партии свободы Герман Келли. В поддержку митингующих выступил заявивший о намерении возглавить республику Конор Макгрегор, из-за чего его портрет и был помещен в один ряд с изображениями Трампа и Путина.

Одновременно прошла акция против вытеснения мигрантов, которую организовали «Лейбористская партия», движение «Люди важнее прибыли», социалистическое феминистское движение «Роза» и группа «Юристы против расизма», скандировавшие «Беженцам здесь рады». По словам журналистов, в то время как митинг противников мигрантов нарушил общественный порядок на нескольких улицах, акция сторонников продолжения политики поддержки беженцев проходила за колючей проволокой и при поддержке полицейского вертолета.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор планирует принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.