В Конгрессе США дали жесткую отповедь Зеленскому

Американский сенатор Майк Ли раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот желает вечно продолжать конфликт на Украине.

Конгрессмен прокомментировал заявление американского миллиардера Дэвида Сакса, сказавшего, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение и останавливать кровопролитие.

«Зеленский хочет, чтобы эта война длилась вечно», — написал сенатор в соцсети X.

До этого Дэвид Сакс, сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям, сказал что Зеленский «не хочет видеть реальность» и он «неадекватен во всех возможных отношениях».

По словам Сакса, рассуждения Зеленского о перспективах Украины на поле боя, о возвращении Крыма, и «даже о тех, кто его кормит» — нереалистичны, передает РЕН ТВ.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Белый дом в ближайшее время примет важное решение, касающееся украинского кризиса.