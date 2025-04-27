В Конгрессе США дали жесткую отповедь Зеленскому

Майк Габриелян

Американский сенатор Майк Ли раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот желает вечно продолжать конфликт на Украине.

В Конгрессе США дали жесткую отповедь Зеленскому
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Конгрессмен прокомментировал заявление американского миллиардера Дэвида Сакса, сказавшего, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение и останавливать кровопролитие.

«Зеленский хочет, чтобы эта война длилась вечно», — написал сенатор в соцсети X.

До этого Дэвид Сакс, сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям, сказал что Зеленский «не хочет видеть реальность» и он «неадекватен во всех возможных отношениях».

По словам Сакса, рассуждения Зеленского о перспективах Украины на поле боя, о возвращении Крыма, и «даже о тех, кто его кормит» — нереалистичны, передает РЕН ТВ.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Белый дом в ближайшее время примет важное решение, касающееся украинского кризиса.

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