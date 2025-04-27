Стало известно, кто может стать главой МИД ФРГ

NTV: представитель ХДС Йохан Вадефуль может стать новым главой МИД ФРГ
Политик от Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль может стать новым министром иностранных дел Германии в правительстве лидера ХДС Фридриха Мерца. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники.
По его информации, политик уже несколько недель считается перспективным кандидатом. Ранее Вадефуль занимал пост зампредседателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге. Он известен своей антироссийской позицией.