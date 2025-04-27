Стало известно, кто может стать главой МИД ФРГ

Политик от Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль может стать новым министром иностранных дел Германии в правительстве лидера ХДС Фридриха Мерца. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники.

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По его информации, политик уже несколько недель считается перспективным кандидатом. Ранее Вадефуль занимал пост зампредседателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге. Он известен своей антироссийской позицией.