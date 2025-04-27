В Киеве наказали мать школьника за песни на русском языке

В Киеве полицейские составили административный протокол на маму 12-летнего школьника, который под окнами многоквартирного дома слушал песни на русском языке. Об этом пишет 360.ru.

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Все началось из-за опубликованного в социальных сетях ролика. На кадрах была запечатлена женщина, ругающаяся на подростка из-за музыки российских исполнителей.

На видео обратили внимание украинские правоохранители. Они оперативно нашли семью мальчика.

В итоге маму школьника наказали якобы за «невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка».