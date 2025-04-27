Рубио рассказал, почему США не вводят новые санкции против России

Соединенные Штаты не расширяют санкции в отношении РФ, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Рубио сделал заявление о новых санкциях против России
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По словам Рубио, США обладают средствами для ужесточения санкций против Москвы, однако Вашингтон не хотел бы их использовать.

«Мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон», — уточнил госсекретарь.

По его словам, введение санкций может привести к тяжелым последствиям. В частности, к тому, что переговоры будут заморожены, а конфликт продлится еще два года.

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«Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи [вводить ограничительные меры], вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года [боевых действий], и мы бы не хотели это увидеть», — подчеркнул Рубио.

Ранее Рубио сообщил, что в рамках любого будущего мирного соглашения Украина должна будет уступить определенные территории Российской Федерации.

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