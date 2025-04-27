Рубио сделал заявление о новых санкциях против России

Соединенные Штаты не расширяют санкции в отношении РФ, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам Рубио, США обладают средствами для ужесточения санкций против Москвы, однако Вашингтон не хотел бы их использовать.

«Мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон», — уточнил госсекретарь.

По его словам, введение санкций может привести к тяжелым последствиям. В частности, к тому, что переговоры будут заморожены, а конфликт продлится еще два года.

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«Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи [вводить ограничительные меры], вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года [боевых действий], и мы бы не хотели это увидеть», — подчеркнул Рубио.

Ранее Рубио сообщил, что в рамках любого будущего мирного соглашения Украина должна будет уступить определенные территории Российской Федерации.