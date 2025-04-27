США в ближайшее время примут важное решение по Украине

Госсекретарь США Марк Рубио заявил в Вашингтоне, что в ближайшее время ожидается решение, будет ли Вашингтон дальше принимать участие в переговорном процессе по Украине или нет.

© Московский Комсомолец

Как сообщает Clash Report в соцсети Х, Марк Рубио сделал заявление о том, что следующая неделя будет иметь решающее значение в переговорах по достижению соглашения о прекращении огня на Украине.

По его словам, США в ближайшее время оценят прогресс сторон по урегулированию на Украине и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе или выходят из него.

Он дал понять, что у Вашингтона есть основания как для оптимизма, так и причины для беспокойства по данному вопросу. Тем не менее администрация Трампа считает, что Россия и Украина сейчас ближе к мире, чем за три предыдущих года.

Также Рубио еще раз объяснил, что США не стали вводить новые санкции против России, чтобы не мешать мирному процессу.