Рубио назвал ключевое время в переговорах по Украине

Следующая неделя станет решающей в переговорах по достижению соглашения о прекращении конфликта на Украине. У США сейчас есть основания как для оптимизма в отношении усилий сторон по урегулированию, так и причины для беспокойств. Об этом сообщил глава Госдепартамента Марко Рубио, передают «Вести».

По словам политика, США в ближайшую неделю оценят прогресс сторон по урегулированию на Украине и решат, хотят ли они и далее в нем участвовать. Рубио при этом считает, что Киев и Москва сейчас ближе всего подошли к мирному соглашению, чем за последние три года.

Госсекретарь также заявил, что США не расширяют санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу.