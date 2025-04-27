Эстонская православная церковь пожаловалась Трампу после запрета на связи с РФ

В процессе противостояния эстонских властей с местной православной церковью произошел неожиданный поворот. Государственные органы выдвинули ультиматум: либо церковь официально разрывает все связи с Москвой, либо подвергается запрету на свою деятельность.

© Вечерняя Москва

Тем не менее, руководство церкви отказалось подчиниться этому требованию и обратилось за поддержкой к американскому президенту Дональду Трампу. Неожиданно вскоре после этого стало известно, что президент Эстонии Алар Карис отклонил дискриминационный законопроект.

— С уверенностью могу сказать, что дальнейшая судьба эстонской православной церкви решается за пределами Эстонии. Если нынешний российско-американский диалог увенчается успехом и приведет к началу сотрудничества двух государств, то православной церкви в Эстонии ничего угрожать не будет, — приводят слова политолога Максима Ревы «Известия».

В конце августа Эстонская православная церковь изменила канонический устав. Меры приняты под давлением властей, которые добиваются скорейшего разрыва связей с Москвой. Причем уже вскоре, в начале сентября, эстонские власти стали угрожать принудительным закрытием Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата, если она откажется разорвать связи с Москвой и «добровольно» раствориться в местной православной церкви, меньшей и подчиняющейся Константинопольскому патриархату. Правительство страны убеждено, что ЭПЦ должна стать частью Эстонской апостольской православной церкви.