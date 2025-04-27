Трамп отшил Макрона одной фразой
Газета The Sun привлекла специалиста по чтению по губам, который раскрыл, что президент США Дональд Трамп сказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который хотел принять участие во встрече с Владимиром Зеленским в Риме.
Ранее сообщалось, что сначала организаторы поставили три стула в огромном зале Собора Святого Петра в Ватикане. Там появились Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Между ними состоялся короткий диалог, в ходе которого Макрон не пожал протянутую руку Трампа и удалился. После этого организаторы оставили только два стула и Трамп провел встречу с Зеленским один на один.
Как говорится в материале, Трамп сказал Макрону лишь одну фразу, после которой тот ушел.
"Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь", - приводит издание слова Трампа, которые расшифровал профессиональный чтец по губам Никола Хиклинг.
Журналисты обращают внимание, что Зеленский при этом кивнул в знак согласия, а викарий, который находился перед камерами журналистов, отвернул голову, обеспокоенный тем, что услышал.
Кроме этого Хиклинг смог распознать две фразы, которые уже во время переговоров сказали друг другу Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
Зеленский говорит, обращаясь к Трампу: "Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не так".
Трамп ответил: "Это очень интересная стратегия. Вы можете быть спокойны".
Напомним, что с Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский провел встречу позже, после окончания церемонии прощания с Папой Римским Францском. При этом президент США Дональд Трамп отказался от повторной запланированной встречи с Зеленским и улетел.