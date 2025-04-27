Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме

Во время похорон Папы Франциска президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятословным предупреждением, что зафиксировал профессиональный чтец по губам.

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Трамп дал Макрону жесткое предупреждение незадолго до встречи с Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского, сообщает The Sun. По данным профессионального специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не стоит здесь быть».

Зеленский, по наблюдениям Хиклинг, кивнул в знак согласия, а находившийся рядом священник выглядел встревоженным услышанным.

В ходе короткой встречи Зеленский заявил Трампу: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не так», на что Трамп ответил: «Очень интересная стратегия. У тебя есть уверенность».

После похорон Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы прекращения огня и надежного мира, который предотвратит новую войну, отметив символичность и, возможно, историческую значимость этой встречи.

Трамп послал Макрону «черную метку»

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.