Исландия может возобновить переговоры о вступлении в ЕС из-за политики США

Исландия рассматривает возможность укрепить свою обороноспособность и возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз в связи с действиями новой администрации США во внешней политике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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В публикации отмечается, что угрозы президента США Дональда Трампа забрать Гренландию, введение пошлин и антагонизм по отношению к Европе начали нервировать исландцев.

По словам премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир, общество не поддерживало активно вооруженные силы, но это не означает, что страна не может занимать активную оборону и состоять в союзах.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.