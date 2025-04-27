Обозреватель Times призвал Киев принять «ужасное» мирное соглашение Трампа

Мирное соглашение президента США Дональда Трампа ужасно, но Украина все равно должна его принять, потому что лучших условий она вряд ли добьется. Об этом пишет обозреватель Марк Галеотти для The Sunday Times.

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По словам журналиста, перед президентом Украины Владимиром Зеленским поставлен фактический ультиматум от страны, которая должна быть ее самым мощным союзником. По его словам, если Зеленский не сможет воспользоваться встречей в Ватикане, чтобы убедить Трампа о пересмотре условий соглашения, »Киеву следует серьезно подумать, чтобы все-таки принять сделку».

«Как бы ужасно это ни было, этот ультиматум, вероятно, является лучшей сделкой, которую Украина может получить», — отметил Галеотти.

По его словам, несмотря на недопуск Украины в НАТО и потерю территорий, план Трампа содержит и позитивные моменты для Киева — отсутствие ограничений на численность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Трамп сделал в интервью журналу Time заявление о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать Крым частью Российской Федерации. Также американский лидер назвал желание Украины вступить в НАТО одной из причин начала конфликта. Глава Белого дома считает, что Киеву придется отказаться от этих планов ради мира.