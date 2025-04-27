Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться. Европейские политики должны оставить милитаристские устремления, единственный верный путь — это путь мира. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан сделал заявление в воскресенье в соцсети Х.

«Военный психоз, всерьёз охвативший Европу, должен прекратиться. Без США у Украины НЕТ шансов даже удержать оставшиеся позиции», — заявил Орбан.

По его словам, Брюссель продолжает идти по безнадежному пути, цепляясь за Зеленского и поддерживая его. Но единственный верный путь вперед — «это путь мира!»

Орбан высказался по поводу членства Венгрии в ЕС

На этой неделе Орбан заявил, что предстоит «тяжелая и масштабная битва». Вступление Украины в Евросоюз может привести к разрушению всего европейского сообщества.