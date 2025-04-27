Орбан выступил с новым призывом из-за ситуации на Украине
Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться. Европейские политики должны оставить милитаристские устремления, единственный верный путь — это путь мира. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан сделал заявление в воскресенье в соцсети Х.
«Военный психоз, всерьёз охвативший Европу, должен прекратиться. Без США у Украины НЕТ шансов даже удержать оставшиеся позиции», — заявил Орбан.
По его словам, Брюссель продолжает идти по безнадежному пути, цепляясь за Зеленского и поддерживая его. Но единственный верный путь вперед — «это путь мира!»
Орбан высказался по поводу членства Венгрии в ЕС
На этой неделе Орбан заявил, что предстоит «тяжелая и масштабная битва». Вступление Украины в Евросоюз может привести к разрушению всего европейского сообщества.