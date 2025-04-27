Трамп приготовил "торпеды" на следующие 100 дней президентства

Представители Белого дома сообщили агентству Reuters, что на следующей неделе президент США Дональд Трамп и его администрация расскажут о достижениях своих первых 100 дней. Кроме этого будут рассмотрены планы на следующие 100 дней. В сообщении говорится, что упор будет сделан на торговые соглашения и мирные переговоры.

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Однако Трамп припас американцам сюрпризы в виде новых "торпед", о которых пока чиновники молчат.

"Один чиновник заявил, что у Трампа припасены «торпеды», но не объяснил, какие именно", - говорится в сообщении агентства.

Известно лишь, что речь может идти об изменениях, подобных тому, что сделал Трамп в области прав трансгендеров.

Чиновник заявил, что нас ждет еще много событий, и «под водой будет много торпед».

Первые 100 дней президентства Трампа оправдали ожидания большинства в США

Сообщается, что на митинге в Мичигане, посвященном 100 дня президентства, Трамп расскажет о своих достижениях, таких как высылка нелегальных мигрантов, очистка федеральной бюрократии и сокращение расточительства.