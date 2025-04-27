На Украине рассказали о странной детали во время встречи Трампа и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон не пожал руку американскому коллеге Дональду Трампу во время встречи в Ватикане, пишут украинские СМИ.

На кадрах, опубликованных в интернете очевидцами, Макрон сердечно здоровается с Зеленским и долго держит его за руку. После этого ладонь протягивает президент США, но французский лидер так и не прикасается к ней, делает вид, что не заметил.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона подать в отставку после унижения от Трампа в Ватикане.

Во Франции обратились с дерзким призывом к Макрону