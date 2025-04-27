Полиция Ванкувера отказалась считать наезд на толпу на фестивале терактом

Полиция канадского Ванкувера отказалась считать терактом наезд автомобиля на участников филиппинского фестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, в опубликованном правоохранителями сообщении сказано, что произошедшее не было террористическим актом.

По информации РИА Новости, внедорожник въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале, проводимом в честь Дня Лапу-Лапу. В результате шесть человек пострадали, восемь — не выжили.

Ранее полиция сообщила о пострадавших после того, как водитель внедорожника въехал в толпу на уличном фестивале. ЧП произошло 26 апреля около 20:00 (06:00 мск 27 апреля). Отмечалось, что водителя автомобиля задержали. Также полицейские пообещали предоставить более подробную информацию по мере расследования инцидента.