Полиция Ванкувера отказалась считать наезд на толпу на фестивале терактом

Lenta.ru

Полиция канадского Ванкувера отказалась считать терактом наезд автомобиля на участников филиппинского фестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция Ванкувера отказалась считать наезд на толпу на фестивале терактом
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По данным агентства, в опубликованном правоохранителями сообщении сказано, что произошедшее не было террористическим актом.

По информации РИА Новости, внедорожник въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале, проводимом в честь Дня Лапу-Лапу. В результате шесть человек пострадали, восемь — не выжили.

Ранее полиция сообщила о пострадавших после того, как водитель внедорожника въехал в толпу на уличном фестивале. ЧП произошло 26 апреля около 20:00 (06:00 мск 27 апреля). Отмечалось, что водителя автомобиля задержали. Также полицейские пообещали предоставить более подробную информацию по мере расследования инцидента.

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