Аэропорт индийского Тривандрума получил сообщение о заложенной бомбе

Международный аэропорт индийского города Тривандрум, столицы штата Керала получил сообщение об угрозе взрыва. Об этом пишет информационное агентство ANI.

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Известно, что сообщение о бомбе поступило по электронной почте. По данным издания, были развернуты отряды по обезвреживанию бомб, проводятся проверки всех терминалов.

«Мы ведем активное расследование в отношении источника писем», — сообщили в полиции.

22 апреля телеканал News18 сообщил, что жертвами террористического акта в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии стали по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы. По словам журналистов, рядом с городом Пахалгам вооруженные террористы открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая связана с «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).

После министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта.