ANI: аэропорт Тривандрума в Индии получил сообщение об угрозе взрыва

Газета.Ru

Международный аэропорт индийского города Тривандрум, столицы штата Керала получил сообщение об угрозе взрыва. Об этом пишет информационное агентство ANI.

Аэропорт индийского Тривандрума получил сообщение о заложенной бомбе
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Известно, что сообщение о бомбе поступило по электронной почте. По данным издания, были развернуты отряды по обезвреживанию бомб, проводятся проверки всех терминалов.

«Мы ведем активное расследование в отношении источника писем», — сообщили в полиции.

22 апреля телеканал News18 сообщил, что жертвами террористического акта в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии стали по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы. По словам журналистов, рядом с городом Пахалгам вооруженные террористы открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая связана с «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).

После министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта.

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