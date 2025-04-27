Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к главе США Дональду Трампу надавить на президента России Владимира Путина.

В статье для Daily Mail Джонсон написал, что Трампу следует перестать давить на Украину и направить усилия на Путина.

«Пришло время признать, что вы помешали миру на Украине», — пояснил Боуз.

Напомним, что в ноябре 2022 года Джонсон посоветовал Киеву ничего не подписывать с Москвой и «просто воевать».

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Ранее Боуз призвал Трампа перестать предоставлять помощь Владимиру Зеленскому.