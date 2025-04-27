Зеленский разбил план Трампа своим ультиматумом: выставляется несговорчивым дураком

Путин в очередной раз выразил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил Песков, после того, как Владимир Владимирович пообщался с Уиткоффом. Зеленский готов к прекращению огня без предварительных условий. Об этом сообщил Макрон после похорон папы римского. Трамп заявил... Ну тут я уже запутался — он без конца что-то заявляет и весьма непоследовательно. Так что не так уж важно, что именно он заявил. В общем, все это нам подают как прогресс в процессе мирного урегулирования. Реальным прогрессом реального мирного урегулирования было освобождение Курской области и уничтожение в ходе этого процесса 76 тысяч украинских боевиков.

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На неделе агентство Reuters представило полный список предложений США по российско-украинскому урегулированию, который Стив Уиткофф якобы привез в Москву:

- США де-юре признают Крым российским;

◽️- США де-факто признают контроль России над Луганской областью;

◽️- США де-факто признают российский контроль над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

◽️- Украина возвращает себе Харьковскую область;

◽️- Украина возвращает Запорожскую АЭС, передаёт контроль над ней США, а электричество будет распределяться обеим сторонами;

◽️- Украина возвращает себе контроль над Каховской ГЭС;

◽️- Украина возвращает контроль над Кинбурнской косой;

◽️- Украина получает гарантии безопасности от Европы;

◽️- Украина не будет пытаться вступить в НАТО;

◽️- Украина может вступить в ЕС;

◽️- Украина будет полностью реконструирована, получит полную финансовую компенсацию;

◽️- США и Украина внедряют экономическое сотрудничество, предусмотренное в ресурсной сделке;

◽️- Санкции с России, наложенные на её в 2014 году, будут полностью сняты;

◽️- США и Россия будут сотрудничать в энергетических секторах.

Нравится? Особенно вот это - «контроль над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей» и «Украина возвращает контроль над Кинбурнской косой»? Если прямо сил нет это терпеть — позвоните 117 (запись на военную службу по контракту). Много чего не нравится, но о чем конкретно договорились или хотя бы что конкретно обсуждали Путин и Уиткофф мы не знаем. Ну, кроме вышеуказанного заявления Пескова.

Одновременно МИД Украины назвал условия Киева для заключения мирного договора:

- Украина никогда не признает ни одну часть своей территории российской;

- Украина никогда не согласится на сокращение армии, военной промышленности и ограничение помощи от партнеров;

- ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украиной альянсов и союзов.

Ну, и ко всему этому, ресурсная сделка между США и Украиной к воскресенью так и не была подписана, хотя Трамп требовал сделать это немедленно, указывая, что задержка и так составляет три недели.

В Раде рассказали об ультиматуме США Зеленскому

При всем при этом Трамп видит прогресс, хотя, по его же словам, Зеленский движется в неправильном направлении, Москва движется в правильном направлении, и США готовы выйти из процесса урегулирования, если прогресса не будет. Понимай как хочешь. Нам-то, кстати, хорошо бы, чтобы вышли, поэтому Россия и ведет себя деликатно, а Зеленский таким образом (да и сам по себе) выставляется несговорчивым дураком не желающим мира.

А теперь заметьте — Курская область не фигурирует вообще нигде. Потому что там произошли физическая денацификация и демилитаризация ВСУ, а земля освобождена.

(Нельзя не отвлечься на весьма важный момент. Начальник Генштаба Герасимов, докладывая Путину об освобождении Курщины, заявил, что бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ. «Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм». С КНДР у нас есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. А еще есть Организация Договора о коллективной безопасности. Как себя показали бойцы ОДКБ? Вот всех этих друзей, которых Россия чуть что бросается спасать. Никто не знает?)

Но вернемся к теме - ЛНР, отметим, хоть и новый регион, но тоже признается за Россией целиком, поскольку полностью освобождена. Вот это и есть реальный прогресс в реальном мирном урегулировании.

Последний бой с бандеровцами произошел в 1960-м году. Нынешний киевский режим у нас считают неонацистским, бандеровским. В 60-м бой был на территории СССР, через 15 лет после Победы. А если у них сейчас останется своя земля — по Днепру там граница Украины, или еще как? Исчезнут бандеровцы?

Впрочем, тут есть вот какое соображение. У нас специальная военная операция. С точки зрения русского языка операция не может закончится победой. Ну, не скажешь же в самом деле: «операция по удалению аппендицита завершилась победой». А вот «завершилась успешно» - пожалуйста. Что считать успехом нам объяснят. А как иначе?