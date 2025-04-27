В Узбекистан начали возвращать деньги осужденной дочери экс-президента

Активы дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, конфискованные в Швейцарии, возвращаются в Узбекистан. На данный момент в страну вернулось 95 млн.долларов из первого транша в 131 млн.

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Эти средства связаны с первым уголовным делом, возбужденным против Гульнары Каримовой в Швейцарии. Оно недавно завершилось. А теперь на походе решение по второму делу, в котором фигурирует еще 181 млн. долларов. Для передачи в Узбекистан было выделено в общей сложности 313 млн долларов. Переданные из Швейцарии деньги поступают в фонд ООН, из которого распределяются на нужды страны. Как рассказал руководитель секретариата доверительного фонда ООН Uzbekistan Vision 2030 Йонас Аструп, уже 67 млн долларов направлены на проекты в системах здравоохранения и образования. Например, на эти средства закуплено оборудование для роддомов. Оставшиеся деньги находятся либо на банковском счёте ООН в Нью-Йорке, либо на банковском счете правительства Швейцарии.