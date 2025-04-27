Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 1100

Более 1100 человек обратились за медицинской помощью после мощного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

© Московский Комсомолец

По последним данным, число пострадавших достигло 1139, при этом ранее сообщалось о 25 погибших.

"Значительная часть пожара уже потушена, продолжаются работы по ликвидации оставшихся 20%", — написала Мохаджерани в соцсети X.

Она подчеркнула, что ситуация находится под контролем, а часть пострадавших была перевезена в больницы Шираза и Лурестана воздушным транспортом. Причины взрыва пока неясны.

Инцидент произошел днем в субботу на складе с химикатами, хотя некоторые СМИ связывают его с возгоранием топливного резервуара. Мощность взрыва была такова, что его слышали на острове Кешм, расположенном в 20 км от порта. Ударная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.

Власти Ирана начали расследование причин катастрофы. Глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Кахремани подтвердил гибель 25 человек.

Порт Шахид-Раджаи — один из ключевых транспортных узлов Ирана, расположенный на берегу Персидского залива. Власти продолжают ликвидацию последствий ЧП.