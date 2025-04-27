Во Франции обратились с дерзким призывом к Макрону

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал президента Франции Эммануэля Макрона подать в отставку после унижения от главы США Дональда Трампа в Ватикане. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп не пожелал, чтобы на переговорах с Владимиром Зеленским в Ватикане присутствовал Макрон. Он попросил оставить в зале, где проходила встреча, только два стула — для себя и для украинского лидера.

«От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!», — отметил Дюпон.

Ранее глава французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала Макрона уйти в отставку.

«Он возьмет на себя ответственность и сделает то, что ему подсказывают разум и совесть. Но несомненно, что он несет главную ответственность за сложившуюся [в стране] ситуацию», — подчеркнула Ле Пен.

Макрона призвали навести порядок во Франции вместо помощи Киеву

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо также призвал добиться отставки французского лидера. Он заметил, что следует преградить Макрону путь, пока не стало слишком поздно.