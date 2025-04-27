Папа римский Франциск перед смертью оставил зашифрованное послание

Папа Римский Франциск оставил зашифрованное послание в указаниях по организации своих похорон, в которых он указал на истинное положение своей церкви — «на задворках общества». Об этом сообщает британский журнал The Economist.

© Вечерняя Москва

Издание отмечает, что базилика Санта-Мария-Маджоре, в которой понтифик завещал быть похороненным, расположена в небогатом районе Рима, всего в нескольких сотнях метров от главного железнодорожного вокзала города.

Он выбрал место для упокоения, максимально удаленное от Ватикана, «насколько это было возможно с точки зрения приличия».

— Послание, которое сквозило в распоряжениях Франциска о похоронах, заключалось в том, что истинное место его церкви — на задворках общества, — говорится в статье.

Незадолго до своей смерти понтифик потратил почти все свои средства — около 200 тысяч евро — на погашение кредита макаронной фабрики, созданной в одной из римских тюрем для несовершеннолетних. Журнал также подчеркивает, что Франциск избегал мирских атрибутов папства, в том числе отказался переезжать в Апостольский дворец, официальную резиденцию папы римского, и предпочел двухкомнатный номер в гостевом доме Ватикана.

Франциск хотел, чтобы его похоронили в простой гробнице, без особых украшений, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Он писал, что свою жизнь и служение посвятил Богоматери. Именно поэтому его выбор пал на базилику, посвященную ей, куда папа римский приезжал молиться в начале и в конце каждого апостольского визита. Понтифик завещал, что его могила должна быть в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: Франциск.

Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля. Понтифик умер от инсульта, который привел к коме и последующей необратимой сердечной недостаточности. Позднее в Сети появилось последнее фото главы Римско-католической церкви перед смертью.

26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане началась заупокойная месса по Франциску. После этого понтифика похоронили.