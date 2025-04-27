В Киеве сообщили о согласии Зеленского на «мирный план» Трампа

Глава Украины Владимир Зеленский согласился на временное перемирие и рассмотрение «мирного плана» президента США Дональда Трампа в качестве основы для урегулирования украинского кризиса.

Об этом сообщил источник в украинской делегации, участвовавшей в переговорах, которые прошли в Риме в перерывах между церемонией прощания с Папой Римским Франциском I.

«Зеленский согласился на „мирный план“ Трампа под натиском обстоятельств <...> [план] должен стать основой для урегулирования конфликта на Украине», — пишет argumenti.ru со ссылкой на источник.

Там же сообщили, что Зеленский дал согласие на введение «временного перемирия», которое должно вступить в силу на следующей неделе.

Ранее в Ватикане 26 апреля, в день траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска, прошла встреча между Трампом и Зеленским. В сети распространились кадры беседы лидеров двух стран. Они общались, сидя на стульях, оперативно установленных в центре зала.

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Отмечается, что с ними должен был беседовать еще один человек — президент Франции Эммануэль Макрон. Однако американский лидер попросил коллегу удалиться и стул, подготовленный для него убрали.