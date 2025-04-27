Бывший президент Бразилии приговорен к тюремному заключению

Бывший президент Бразилии арестован и приговорен к тюремному заключению. Фернандо Коллор, который возглавлял южноамериканскую страну с 1990 по 1992 год, был приговорен в 2023 году после того, как его признали виновным в коррупции.

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Экс-президент Бразилии Фернандо Коллор был досрочно арестован и приговорен к отбыванию тюремного заключения в связи с осуждением его в 2023 году за коррупцию.

Как пишет The Guardian, Фернандо Коллор был признан виновным в получении 20 млн реалов (3,5 млн долларов) за содействие в заключении контрактов между BR Distribuidora, дистрибьютором топлива, ранее контролируемым государственной нефтяной компанией Petrobras, и строительной фирмой UTC Engenharia на строительство баз распределения топлива. В свою очередь, он предложил политическую поддержку в назначении руководителей BR Distribuidora, когда она еще принадлежала государству.

Коллор, руководивший страной с 1990 по 1992 год, был приговорен к восьми годам и 10 месяцам тюремного заключения, которые первоначально он должен был отбывать в тюрьме, а не под домашним арестом. Он был арестован в пятницу в северо-восточном штате Алагоас.

Согласно бразильской правовой системе, дела, касающиеся членов Конгресса, президентов и министров, направляются непосредственно в Верховный суд. Он еще не был в тюрьме, потому что его адвокаты все еще подавали апелляции.

Это дело стало следствием масштабного коррупционного расследования "Операция Автомойка", в котором были замешаны ведущие политики и бизнесмены по всей Латинской Америке, включая нынешнего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, который был арестован в 2018 году и провел в тюрьме почти два года.

Как напоминает The Guardian, 75-летний Коллор был первым президентом Бразилии, избранным всенародным голосованием в 1989 году после 21-летней военной диктатуры. В 1992 году Конгресс объявил ему импичмент и отстранил от должности после обвинений в коррупции. В 2007 году он был избран сенатором от своего родного штата Алагоас на северо-востоке Бразилии.

Судья Верховного суда Александр де Мораес отдал приказ об аресте бывшего президента в четверг, а в пятницу коллегия в полном составе должна проголосовать за подтверждение этого решения. В своем решении Де Мораес указал, что Коллор должен начать отбывать наказание, отметив, что адвокаты бывшего президента пытались затянуть судебное разбирательство с помощью апелляций.

Судья также сообщил, что ранее в аналогичных делах суд выносил решения о том, что, если апелляции не имеют оснований, приговор может быть приведен в исполнение немедленно.

Адвокаты Коллора не сразу ответили на запрос о комментариях.