Папа римский Франциск оставил зашифрованное послание перед смертью

В предсмертных указаниях папы римского Франциска по вопросу организации его похорон содержится скрытое послание о подлинном призвании церкви — служении обездоленным. Об этом пишет британский журнал The Economist в статье «Последнее зашифрованное послание папы Франциска».

Издание сообщает, что Франциск пожелал быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре, расположенной в скромном районе Рима, недалеко от главного железнодорожного вокзала. Место для захоронения выбрано максимально удаленным от Ватикана, насколько это допустимо с точки зрения приличий.

Economist подчеркивает, что этими распоряжениями Франциск хотел показать, что истинное место церкви — среди отверженных. Незадолго до кончины понтифик почти все свои средства, около 200 тысяч евро, направил на погашение кредита макаронной фабрики, созданной в римской тюрьме для несовершеннолетних.

Журнал отмечает, что Франциск сторонился светской роскоши, присущей папскому сану, и не стал переезжать в Апостольский дворец, официальную резиденцию понтифика, предпочтя скромную двухкомнатную келью в ватиканском гостевом доме.

Ранее сообщалось, что на лице понтифика заметили огромный синяк, что породило массу вопросов и гипотез.