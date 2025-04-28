В Словакии захотели провести референдум о санкциях против России

В канцелярию президента Словакии Петера Пеллегрини в ближайшие недели направят петицию о референдуме об отмене санкций против России.

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Об этом заявил глава политической партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота, передает РИА Новости.

«Поскольку в последние недели сбор подписей существенно ускорился, мы полагаем, что листы петиции отнесем в канцелярию президента в ближайшие недели. Конкретный срок, однако, пока не установлен», — отметил политик.

По его словам, нижнюю границу количества подписей для референдума, равную 350 тысячам, партия превысила еще 18 апреля. При этом партия хочет собрать 400 тысяч подписей, чтобы был достаточный резерв на случай, если некоторые подписи признают недействительными.

Европе предрекли серьезные проблемы из-за санкций против России

Ранее словацкий парламент отклонил инициативу оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» об осуждении действий России на Украине. Резолюция включала призыв к немедленной остановке специальной военной операции и усилению помощи Киеву.