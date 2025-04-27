Трамп запретил Макрону разговаривать с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не позволил главе Франции Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«Трамп сказал Макрону не вмешиваться», — заявил Боуз в своей социальной сети X.

Он отметил, что французский лидер подчинился требованию бывшего американского президента, хотя изначально хотел присутствовать на переговорах с украинским коллегой.

Боуз обратил внимание, что в изначальной рассадке для встречи были подготовлены три стула. Их поставили для Трампа, Зеленского и Макрона, однако потом остались только два — для американского и украинского президентов.

Ранее в Ватикане во время траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска 26 апреля прошла встреча между Трампом и Зеленским. В сети появились фотографии их беседы. На кадрах видно, как лидеры двух стран общаются, сидя на стульях, оперативно установленных в центре зала.

На встрече Зеленского с Трампом заметили лишний предмет

Отмечается, что в этот же день была запланирована еще одна встреча, после похорон Папы Римского Франциска. Но Трамп сразу покинул Рим после церемонии.