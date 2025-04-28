МИД Китая отреагировал на теракт в Кашмире

Китай надеется, что Индия и Пакистан проявят сдержанность в связи с терактом в Кашмире и будут урегилировать разногласия путем диалога. Так на инцидент отреагировал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

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По словам дипломата Пекин поддерживает скорейшее проведение беспристрастного расследования. Однако он не стал уточнять, готова ли китайская сторона участвовать в международном расследовании теракта.

Ранее принять участие в расследовании расправы над туристами в Индии призвали Россию. По словам министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа, Россия, Китай и западные страны могли бы создать международную следственную группу, чтобы установить виновников расправы над туристами.

Министр добавил, что армия его страны не планирует начинать военные действия против Индии, если с ее стороны не будет эскалации. Он также заверил, что не думает, что произошедшее приведет к обмену ядерными ударами.

Теракт в Кашмире произошел 22 апреля. Группа вооруженных боевиков атаковала туристов в городе Пахалгам, в результате чего 26 человек не выжили. После этого отношения Индии и Пакистана обострились. В Нью-Дели заявили, что группировка террористов поддерживалась пакистанскими службами.