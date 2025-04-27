Трехдневный траур объявили в Хормозгане после взрыва в порту

В результате мощного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в Бендер-Аббасе погибло 18 человек и пострадали более 800, в провинции Хормозган объявлен трехдневный траур.

© ТАСС/EPA

Власти южной иранской провинции Хормозган объявили трехдневный траур после трагического происшествия в порту имени Шахида Раджаи, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелеканал IRIB. Взрыв произошел в городе Бендер-Аббас, в результате чего, по официальным данным, погибли 18 человек, более 800 получили ранения различной степени тяжести.

Губернатор провинции Мохаммад Ашури заявил: «После взрыва в порту имени Шахида Раджаи, в результате которого погибли 18 человек, губернатор Хормозгана объявил трехдневный всеобщий траур в провинции».

Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной взрыва в иранском порту имени Шахида Раджаи стал компонент ракетного топлива, в результате чего число погибших достигло 18, а пострадавших оказалось более 800, при этом среди пострадавших россиян не обнаружили.