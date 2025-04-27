NBC узнал о "неуверенности" Хегсета в своем положении после утечек

Шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне скандалов с утечками информации становится "непредсказуемым" и кажется все более "неуверенным" в своей работе. Об этом заявили NBC News два чиновника.

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Как сообщает издание, Хегсет хочет, чтобы президент Дональд Трамп видел его как "бойца" на фоне негативных сообщений, и уделяет больше внимания публичным выступлениям. Источники сообщают, что ситуация в Пентагоне остается напряженной. Недавно сообщалось, что Белый дом начал поиски кандидата на пост главы Пентагона на фоне череды скандалов с действующим министром обороны Питом Хегсетом.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит "тотальный хаос и полный беспорядок", который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.