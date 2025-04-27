Первые 100 дней президентства Трампа оправдали ожидания большинства в США

Деятельность Дональда Трампа на посту президента США в первые 100 дней после инаугурации соответствует ожиданиям 7 из 10 американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

Лишь 3 из 10 респондентов сказали, что их ожидания не совпали с действиями Трампа. Как отмечает агентство, это не означает, что большинство американцев довольны политикой президента. 44% участников опроса считают, что Трамп неправильно определил приоритетные направления своей деятельности, 24% согласны с его выбором. 62% считают, что Соединенные Штаты при Трампе развиваются в неправильном направлении.

В целом 4 из 10 опрошенных одобряют президентскую деятельность Трампа. Около трети американцев сказали, что одобрительно относятся к вице-президенту Джей Ди Вэнсу. 4 из 10 респондентов положительно высказались о министре здравоохранения и социальных служб Роберте Кеннеди - младшем.

Опрос проводился с 17 по 21 апреля, в нем принимали участие более 1,2 тыс. американцев. Погрешность составила 3,9 п.п.