Пакистан не планирует начинать военные действия против Индии без эскалации

Пакистан не планирует начинать военные действия против Индии, если с её стороны не будет эскалации.

Об этом в интервью РИА Новости заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

«У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие (со стороны Индии. — RT), то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию», — сказал он.

По словам министра, Пакистан не собирается обострять обстановку. Однако, как подчеркнул Асиф, если Индия попытается атаковать Пакистан, то она «встретит более чем пропорциональный ответ».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом предложил помощь для снижения напряжённости между Исламабадом и Нью-Дели.