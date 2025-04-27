Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал требования Владимира Зеленского смертным приговором для Украины.

Об этом он сказал в интервью журналистке Диане Панченко.

«Я не могу поддержать эту позицию. Это подписание смертного приговора для граждан Украины», — отметил эксперт.

По его словам, Зеленский продолжает настаивать на нереалистичных условиях, которые только ухудшают положение Украины.

Ранее ерманский политолог Александр Рар прокомментировал изменения в отношении Европы к требованиям Киева.