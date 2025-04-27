El Mundo: на улицах Мадрида скапливается мусор из-за забастовки коммунальщиков
На улицах Мадрида скапливается мусор из-за забастовки работников службы по вывозу отходов.
Об этом сообщает El Mundo.
«Ситуация в столице ухудшается: повсюду в городе, от центра до окраин, можно увидеть всё больше заметных куч мусора», — говорится в материале.
Отмечается, что очередные переговоры между профсоюзами и властями завершились безрезультатно.
Кроме того, власти Мадрида ввели штрафы за несоблюдение минимальных услуг.
Мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда призвал компании по вывозу мусора и профсоюзы немедленно прийти к соглашению.
Ранее газета The Telegraph сообщала, что забастовка мусорщиков вынудила власти в Британии обратиться за помощью к армии.